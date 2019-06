Massimo Giletti presenta a fan e lettori "Le dannate": un libro di donne e mafia

Giovedì 27 giugno, alle 18,30 alla Mondadori di Rimini, Massimo Giletti presenta il suo libro "Le dannate", storia delle tre sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia.

Giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, Giletti ha esordito nel 1988 a "Mixer" e negli anni '90 ha presentato su Rai 2 "Mattina in famiglia", "Mezzogiorno in famiglia" e "I fatti vostri". Dal 2002 al 2017 è stato uno dei volti più conosciuti di Rai 1 e ha condotto "Casa Raiuno", "Domenica in" e "L'arena". Nel 2017 lascia la Rai e passa a LA7, dove ora conduce il fortunatissimo talk show domenicale "Non è l'Arena".