"Soul weekender", due notti in musica con i migliori dj

L'appuntamento estivo nell'ambito della scena soul italiana ed europea dove top djs si alternano in consolle suonando i loro preziosi vinili per farvi ballare e scoprire le migliori sonorità in chiave northern & modern soul, funk, underground disco & boogie e non solo.

La sera di venerdì e sabato si balla con le selezioni in vinile originale dalle 11 alle 5 presso Life disco (15€ compreso drink). Gli aperitivi, il live ed il party finale presso Sunflower (free entry ).

E quest’anno il sabato alle 18 durante l’happy hour ospiti i New Colour in concerto ed Alessandro Casalini che parlerà del suo libro "Fedeli al vinile", che sta avendo un grande riscontro tra gli appassionati di musica e non solo.

Gallery