La magnèda, al mercato coperto ultimo appuntamento con le cene d'estate

Gli operatori del Mercato Centrale Coperto organizzano mercoledì 28 agosto, in concomitanza con la Rimini Shopping Night, le serate di “La Magnèda” - Cena al Mercato Coperto -



La tradizione incontra lo street food & gli operatori si fan cuochi per una sera. "Anche l’ultima sera, immersi nell’atmosfera di festa del bellissimo e rinnovato Centro Storico di Rimini, si potranno gustare ottimi piatti preparati sul momento dagli operatori come maccheroncini con canocchie, spaghetti cozze e vongole, carne alla brace, piada salsiccia e cipolla, grigliata sardoncini e saraghina, fritto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero e altro".