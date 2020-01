Al Galli sipario su uno spettacolo tratto da "Il diario di Anne Frank"

Sipario il 31 gennaio, alle 21, al Teatro Galli con uno spettacolo per il Giorno della Memoria. La Compagnia giovani danzatori Aulos porta in scena "Anne", liberamente tratto da Il diario di Anne Frank.

Perchè Anne Frank?

Anne è una giovane fanciulla tedesca, vivace, curiosa, innamorata della vita, che sogna di diventare scrittrice. Una ragazzina come tante altre della sua età, a cui però il destino riserva un percorso diverso e doloroso. Conosce subito l’orrore della guerra e, a causa delle sue origini ebraiche, è costretta a nascondersi per più di due anni con la sua famiglia in un rifugio segreto ad Amsterdam, per sfuggire alle persecuzioni naziste. A seguito di una delazione, la famiglia Frank viene catturata nell'agosto 1944 e deportata ad Auschwitz. Anne muore a 15 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen. In questa nuova produzione, la lucida documentazione e le testimonianze contenute nel diario di Anne prendono vita tramite il linguaggio universale della danza servendosi di musiche, coreografie, costumi e scenografie creati con l’intento di stimolare una profonda riflessione nelle nuove generazioni . La storia di Anne Frank, vittima della Shoah insieme a 6 milioni di ebrei europei, è una vera e propria punta di un iceberg galleggiante in un grande mare di drammatici avvenimenti che travolsero in maniera tragica un intero popolo. E’ una vicenda che deve essere l’occasione per attuare un sempre maggiore impegno per la pace e per la cooperazione tra i popoli, affinchè tutto il dolore ingiustamente vissuto in quegli anni non possa più ripetersi.