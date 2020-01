Tra il Galli, Castel Sismondo e il Museo: il gran finale delle feste con mostre, visite guidate e incontri

Negli ultimi giorni del Capodanno più lungo del mondo i Musei di Rimini propongono ancora tante iniziative e offrono più ampie opportunità di visitare la Domus del Chirurgo e il Museo della Città, aperti fino al 6 gennaio con orario continuato dalle 10 alle 23.

Sabato 4 gennaio alle ore 17:00 al Museo della Città verrà inaugurata l’esposizione Doni al Museo.

Annamaria Bernucci, storica dell’arte dei Musei Comunali, svela al pubblico le nuove acquisizioni del Museo della Città legate alla generosità di alcuni privati cittadini. Sarà possibile ammirare un nutrito numero di opere pittoriche di Giuliana Mazzarocchi (1921-2012) donate dal figlio Giovanni De Carolis e una parte della collezione del canonico Luigi Dal Monte (1878-1957) pervenuta grazie a Maria Grazia Tomassoli e alla famiglia Umberto Tomassoli.

La mostra, a ingresso libero, rimane aperta fino al 2 febbraio.

Il 4, 5 e 6 gennaio alle ore 16:00 la domus del Chirurgo, una “piccola Pompei” nel cuore di Rimini, svela la sua storia, lunga più di duemila annil. È un’occasione per carpire i segreti delle stanze della domus abitata nel III secolo da Eutyches, il medico che ci ha consegnato il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità, o delle grandi sale del palatium costruito alle soglie del Medioevo.

Costo: euro 5. È possibile prenotare la visita guidata ai numeri 0541704426-28 e 0541793851.

Domenica 5 gennaio alle ore 16:30 nella Sala del Giudizio al Museo della Città è in programma il concerto Gesti, una proposta a corredo della mostra Temi nell’Arte Ceramica. Passato e presente allestita al I piano.

Il Maestro Pier Paolo Cascioli ha composto le musiche ispirandosi a una delle opere in mostra, la coppa in maiolica con l’immagine di Venere che suona uno dei primi esemplari di violino moderno. La violinista Lavinia Tassinari si esibisce accompagnata al pianoforte da Ilaria Tramannoni.

A seguire la visita guidata alla mostra condotta dalla curatrice, Giuliana Gardelli. È una delle ultime occasioni per visitare la mostra che chiude i battenti il 12 gennaio.

La partecipazione è libera e gratuita.

Il 5 gennaio, prima domenica del mese, e il 6 gennaio, nella ricorrenza dell’Epifania, l’ingresso al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo sarà gratuito.

Per rispondere al grande interesse del pubblico, anche il Teatro Galli offre in questi giorni una più ampia possibilità di visita: il 4 e il 5 gennaio si potranno scoprire i segreti dell’architettura polettiana partecipando alle visite guidate agli spazi del teatro “ricostruito” (4 gennaio ore 10:30 e 11:30; 5 gennaio ore 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00) e alle visite guidate nell’area degli scavi archeologici (il c.d. Galli Multimediale 4 gennaio ore 11:00 e 5 gennaio ore 10:00, 11:00, 17:00, 18:00).

Il costo delle visite guidate è di euro 5 cad.

È possibile prenotarsi al numero 3397758597.

Proseguono le visite guidate alla mostra Fellini 100. Genio immortale, aperta con orario continuato dalle 10:00 alle 23:00. Questo il programma: sabato 4 gennaio ore 17:00 e 18:00, domenica 5 gennaio ore 11:30 e 17:00, lunedì 6 gennaio ore 17:00 e 18:00). Il costo di euro 5, per la visita, si somma a quello del biglietto d’ingresso.

È possibile prenotarsi al numero 3397758638.