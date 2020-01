Sport e divertimento con la Befana Borgo Run l'estrazione dei biglietti della lotteria

Lunedì 6 gennaio con partenza dal Ponte di Tiberio (all'altezza del civico 5) partenza alle 10 con la Befana Borgo Run. Un percorso nel dedalo delle stradine del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. La manifestazione propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica da condividere con tutta la famiglia. Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e di una calza – rigorosamente vuota – e presentarsi la mattina del 6 gennaio in viale Tiberio, all'altezza del civico n.5. Il percorso si snoda all’interno del cuore antico del Borgo San Giuliano tra i murales, i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, dove incontreranno simpatiche befane che doneranno ai passanti piccole dolcezze per ringraziarli della visita. Sono previsti premi per le befane più simpatiche e per la scuola più numerosa.

ore 10.30 – Giardino Archeologico Viale Tiberio

iscrizioni e consegna calza ufficiale

ore 11.15 – PARTENZA Befana Borgo Run

camminata nel dedalo di stradine del Borgo San Giuliano alla ricerca delle Befane (mappa allegata)

ore 12.15 - Giardino Archeologico Viale Tiberio

Festa finale e premiazioni

La festa della Befana continua alle 17.30 con l’estrazione della lotteria Borgo Natale, che mette in palio interessanti premi, presso il Bar Gelateria Pont de Dievli.

I biglietti della lotteria sono in vendita durante le festività presso i negozi e ristoranti del Borgo San Giuliano.