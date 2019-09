"Robe da matti", appuntamento e conferenza di psicologia

Conferenza introduttiva di presentazione della Rassegna 'Robe da Matti. Psicologia per tutti'. Eventi gratuiti a tema psicologico aperti alla cittadinanza. Tutti i professionisti saranno presenti ed affronteranno la tematica di come promuovere la salute psicofisica secondo il proprio modello di intervento.

Aprirà la Rassegna il Vicesindaco di Rimini Gloria Lisi.



Saranno presenti come relatori:

Dott.ssa Luigia CannonePsicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale; dottor Nicola Galetta

Psicologo Psicoterapeuta specializzato in psicodramma analitico integrato; dottoressa Roberta MaggioliPsicologa, formata in utilizzo di tecniche corporee come il training autogeno e il rilassamento muscolare; dottoressa Amalia Prunotto, psicologa Psicoterapeuta, è ideatrice e autrice de ‘Amori 4.0’, rete e modelli per le relazioni del millennio;

dottoressa Elena SalernoPsicologa Psicoterapeuta, specializzata in gruppoanalisi, psicodramma e psicodiagnosi clinica; dottoressa Diana Vannini, Psicologa Psicoterapeuta, ad indirizzo psicodinamico integrato.