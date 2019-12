Al Museo degli Sguardi "C'era una volta il Messico", tra arte e musica

Domenica 8 dicembre dalle ore 16 alle 19 presso il Museo degli Sguardi si terrà l'evento "C’era una volta il Messico", storie, immagini, canzoni per adulti e bambini. Un’altra domenica pomeriggio in cui il Museo degli Sguardi sarà aperto alla cittadinanza con la collaborazione dei volontari del Ci.Vi.Vo dell’associazione Vite in transito.

ore 16 Marcella Huizar, mediatrice culturale e cantante ci guiderà in un percorso per conoscere la cultura, l’ambiente, la storia del Messico, con letture di storie e canzoni in spagnolo e in italiano.

ore 17 visita guidata alle collezioni del museo e alla mostra Altri Sguardi, che espone opere africane e precolombiane provenienti dai depositi, scelte da partecipanti al corso di formazione per mediatori museali

ore 17 per bambini da 6 a 12 anni laboratorio di disegno ispirato alle narrazioni proposte.

Evento gratuito per informazioni e prenotazioni Vite in transito 3247837489