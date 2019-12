I gladiatori si sfidano all'Harpastum, l'antico gioco romano

Domenica 8 dicembre alle 11 al campo di Via Aldo Musiani a Rivazzurra di Rimini si disputerà la prima partita di Harpastum. L’Harpastum, antico gioco praticato dai romani simile al rugby con contatti fisici degni di veri incontri di lotta corpo a corpo, precursore anche del più noto Calcio Storico Fiorentino, approda a Rimini per una amichevole tra la squadra di casa, i Biancorossi e i Marroni del Garda.

E' attesa una avvincente partita per i padroni di casa, guidati dall’allenatore Luca Brocchi e dal Capitano Luca Bergers, che sfideranno la forte squadra dei Marroni del Garda.

“Siamo fieri ed orgogliosi di aver creato un collettivo così unito e preparato” afferma il Capitano Bergers,

che prosegue illustrando le regole fondamentali di questo sport “Le regole sono simili a quelle del calcio

storico fiorentino. Si gioca con un pallone che ha le dimensioni di quelli da calcio moderno, il gol si realizza

oltrepassando una linea posta sul lato corto opposto del campo, e schiacciando la palla per terra, come

avviene per la meta nel rugby. Si possono usare sia le mani sia i piedi e, soprattutto, anche questo è uno

sport di forte contatto fisico: è ammesso sostanzialmente qualsiasi tipo di placcaggio, e durante la partita

due giocatori possono ‘sfidarsi’ in un combattimento, e se la sfida è accettata il confronto deve essere

portato avanti solo dai due contendenti. Non si può interferire, pena l’espulsione immediata. È molto duro,

ma anche molto strategico. Si gioca in un unico tempo da 60 minuti, in 15 giocatori contro 15, detti

‘calcianti’, in campi dalle misure simili a quelli da calciotto, con fondo erboso o sabbioso. Una vera e propria

battaglia”. Si tratterà solo di una “semplice” amichevole quella di domenica, in vista di un imminente torneo, ma grinta, scontri, fasi di lotta e divertimento per gli spettatori saranno assicurati.