Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia

A poco più di un anno dall'inizio, il tour di Voci dal Silenzio volge al termine: centinaia di proiezioni e incontri in tutta Italia, una straordinaria affluenza di pubblico, numerosi sold-out e tanti riconoscimenti. Per festeggiare quest'anno ricco di emozioni, dare l'opportunità a più persone di vedere Voci dal Silenzio e chiudere così il tour, l'evento fa tappa, nell'ambito di una settimana speciale di proiezioni, anche al cinema Tiberio domenica 8 dicembre alle 19.



A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio, di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.