"Filo per filo, Segno per segno": il Festival delle arti dell'infanzia continua con un doppio evento

Il periodo del lockdown ha lasciato tante esperienze interrotte. Così, anche per i bambini e i ragazzi del Laboratorio Stabile Alcantara, non è stato possibile concludere il percorso del laboratorio teatrale con lo spettacolo finale aperto al pubblico. Dopo le incursioni poetiche sul web nel mese di maggio, ora Filo per filo | Segno per segno 2020 continua il suo cammino con due appuntamenti in cui protagonisti assoluti saranno bambini ed adolescenti. Una sorta di immaginaria riconquista del mondo, per tornare a incontrarci “in presenza” (ma sempre in sicurezza), dopo il lungo periodo di isolamento che ha visto i giovanissimi soffrire della mancanza dei loro diritti fondamentali: il gioco, la condivisione, la socialità, l’amicizia.

Nella serata di venerdì 24 luglio alle 21 alla Corte degli Agostiniani di Rimini verrà proiettato il documentario FILOSOFARE/IL SOGNO (FiloSognare) realizzato da Alcantara Teatro. Alcantara riprende uno dei progetti più amati degli ultimi anni: Filosofare. Iniziato nel 2016 con un piccolo set itinerante nelle scuole per l’infanzia, con l’intento di scoprire e ascoltare il pensiero infantile, è proseguito per 3 anni raccogliendo le parole di 300 bambini di 5 anni.

Il nuovo progetto - ribattezzato per l’occasione FILOSOGNARE - è stato attuato con modalità diverse: all’interno del laboratorio Stabile Alcantara sono state poste le stesse domande a circa 50 bambini e ragazzi, dagli 8 ai 18 anni di età, sul tema del SOGNO, inteso come ciò a cui intimamente aspiriamo, per noi e per il mondo che ci circonda. Ingresso gratuito su prenotazione a partire da venerdì 17 luglio al sito www.filoperfilo.it. I posti saranno assegnati in base all’ordine cronologico delle prenotazioni.

Il secondo appuntamento dal titolo Voglio sognareee! Incursioni teatrali dei ragazzi del laboratorio stabile Alcantara è previsto per domenica 26 luglio dalle 19.30 alle 21.30 nel Borgo San Giuliano. Sarà un momento all’insegna del gioco, dell’improvvisazione e del divertimento: piccole incursioni teatrali a sorpresa, nei ristoranti e le osterie del Borgo San Giuliano di Rimini. I ristoratori, che hanno creduto in questo progetto e che con cortesia e attenzione si sono resi disponibili ad accogliere bambini e ragazzi e le loro performance/lampo, metteranno a disposizione nelle loro ampie “piazze” all’aperto, piccoli spazi dedicati, osservando tutte le norme previste. Gli interventi a sorpresa si svolgeranno animando il Borgo in atmosfere felliniane.

Info: Alcantara 333.5662609