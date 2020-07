I concerti d'estate della Filarmonica Città di Rimini

Torna l'appuntamento con la rassegna dei concerti d’estate nel corso della quale si esibiranno in concerto le formazioni musicali della Filarmonica. I concerti tutti ad ingresso libero si svolgeranno presso l’Arena Agostiniani, a fianco del Teatro degli Atti in via Cairoli con il seguente programma:

Domenica 26 luglio, ore 21.45

RICOMINCIAMO INSIEME

La Banda Città di Rimini e la Banda Giovanile si esibiscono insieme in un originale concerto.

Dirigono: M° Jader Abbondanza, Banda città di Rimini; M° Andrea Brugnettini, Banda Giovanile città di Rimini Noi e SGR per la Fondazione ISAL, ricerca sul dolore. In collaborazione con Banca Malatestiana

Sabato 8 agosto, ore 21.30

GRAN CONCERTO DI MEZZA ESTATE/RIMINI NON DIMENTICA LA SOLIDARIETA’

In collaborazione con CSV Volontarimini

La Banda città di Rimini si esibisce nel tradizionale e atteso concerto estivo aperto alla solidarietà con il mondo del volontariato riminese. Con la gradita partecipazione del soprano Elisa Luzi

Information Desk di Romagna Acque

Domenica 22 agosto, ore 21.30

NIGHT & DAY

Le musiche jazz che hanno creato il mito della Riviera di Rimini nell’interpretazione della A.B Rimini Big Band.

Dirige il M° Renzo Angelini

A causa delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus i posti in arena sono limitati. Per accedere è necessaria la prenotazione che può essere effettuata, gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti, a partire da lunedi 20 luglio dalle ore 10 alle 12 e dalle 17.00 alle 20 telefonando al numero 331 6468363 I posti non sono numerati