Il grande cinema sotto le stelle nella nuova "Arena Lido"

Torna la tradizione del cinema in arena con Arena Lido alla Darsena di Rimini: un luogo simbolo della città, punto di incontro e condivisione, che si riscopre spazio di cultura e spettacolo, con un’attenzione particolare per la settima arte, il cinema. Dal 10 luglio al 30 agosto l’Arena Lido ospiterà uno spettacolo ogni sera con una programmazione di cinema, musica, teatro e videoinstallazioni con proiezioni e spettacoli di qualità, adatte a un pubblico eterogeneo e dedicata ai riminesi e agli ospiti della riviera.

“Quando si va al cinema si alza la testa, quando si guarda la tv la si abbassa e noi di alzare la testa ne abbiamo una voglia matta” (Jean Luc-Godard). Ispirandosi a questa frase del celebre regista gli organizzatori di Arena Lido invitano ad “alzare la testa” per vedere un film o assistere ad uno spettacolo sotto le stelle o ancora un concerto sul mare, nel nuovo spazio predisposto per l’estate 2020. Le serate inizieranno al tramonto, con un aperitivo, in collaborazione con i locali Come stai?, Darsena Sunset Rimini e Somar Lungo.

L’evento di apertura di venerdì 10 luglio (ore 21.15) è il film Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto nel ruolo di Giovanni, quest’ultimo ospite della serata di apertura dell’Arena assieme al regista e alla casting director Anna Pennella. L’evento fa parte del progetto “La Casa dei David” dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il film segue la storia di Jack che fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l'esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che è davvero un supereroe.

Sabato 11 luglio (ore 21.15) all’Arena Lido arriva un film in prima visione: si tratta de I miserabili, film del 2019 diretto da Ladj Ly, opera prima insignita del Premio César e del Premio della Giuria al Festival di Cannes, film vibrante ed emozionante con un poliziotto impegnato in una squadra anti-crimine operativa alla periferia di Parigi, in una zona ad alto tasso di tensione, una sorta di bomba ad orologeria pronta ad esplodere in qualsiasi momento.

L’Arena Lido è un’ iniziativa promossa dal Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto “E la chiamano Rimini” e sarà operativa dal 10 luglio al 30 agosto, tutte le sere. L’Arena Lido è una delle più grandi strutture all’aperto della riviera, con circa 600 posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni Covid-19. Al centro dell’offerta sono le proiezioni cinematografiche dell’ultima stagione e alcune anteprime in collaborazione con i gestori cinema di Rimini – Multiplex Le Befane, Cinema Fulgor, Cinema Settebello e Cinema Tiberio – coordinate da Notorius Rimini Cineclub.

Biglietti € 6,00 interi, € 5 ridotti (esclusi eventi speciali): prevendita online tramite Liveticket o direttamente alla cassa dell’Arena ogni sera a partire dalle ore 20. L’ingresso con carrozzine/diversamente abili è sula rampa di accesso della fontana a forma di chiocciola (accesso passando sotto il ponte pedonale, sul lato sinistro dell’ingresso Darsena)

Info: www.notorius.org