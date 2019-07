Rimini Beach Area, tutti gli artisti in arrivo: da Gabry Ponte a Steve Aoki, Da Achille Lauro a Gigi D'Agostino

Un nuovo spazio suggestivo, con una programmazione musicale di primo piano. Con Rimini Beach Arena un’area di oltre 10mila metri quadrati si presenta come una delle più importanti novità estive italiane, pronta a dare il suo primo contributo all’opera di rigenerazione urbana che sta iniziando a coinvolgere le ex colonie romagnole, nel caso specifico la zona in quel di Miramare dove dal 1932 al 1977 fu operativa la Colonia Bolognese.

La programmazione musicale di Rimini Beach Arena concentra gli eventi dal 20 luglio al 16 agosto, con una line up caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una serie di dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. Concerti e dj set all’insegna della trasversalità, perfetti per un pubblico eterogeneo come quello che frequenta abitualmente la riviera romagnola: un progetto in linea con le più importanti manifestazioni europee, nelle quali si abbatte

ogni barriera di genere e soprattutto se ne consente la fruizione di giorno e di sera, con una line up formata da artisti con milioni di follower, in grado di attirare una volta di più intorno a Rimini l’attenzione di tutto il mondo. Un vero e proprio festival in spiaggia spalmato su più date.

Gli artisti in cartellone a Rimini Beach Arena: il calendario completo.

Sabato 20 luglio: Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte

L’esordio assoluto del rapper salentino Capoplaza, avvenuto più di un anno fa, è stato un successo. Il suo “20” è stato il miglior album di debutto del 2018 (posizionandosi nella top 10 della classifica annuale degli album di venduti); il suo tour estivo segue quello di inizio anno, che lo ha visto protagonista in diverse metropoli europee. La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014 composto da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò

Rapisarda), Dark Pyrex/Prynce Pyrex (Dylan Thomas Cerulli). Sotto una velata autoironia, il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap moderno, definito accessibile a tutti. Alla Rimini Beach Arena Gabry Ponte presenta il suo nuovo format Discoteca Italiana, un vero e proprio viaggio musicale dagli anni 70 sino alle hit odierne, tutte remixate in chiave dance, inclusi tutti i grandi successi di Gabry Ponte medesimo. Performer, cantanti lirici, ballerini e un susseguirsi

di esibizioni faranno da contorno allo spettacolo musicale.

Sabato 27 luglio: Izi e Timmy Trumpet

Lo scorso 10 maggio il rapper genovese IZI (all’anagrafe Diego Germini) è uscito con il suo nuovo album “Aletheia”, un lavoro che ha segnato un cambiamento netto, vissuto dell’artista alla stregua di un nuovo battesimo artistico, come se si trattasse del suo album d’esordio. “Aletheia” raccoglie il frutto di anni di ricerca, di riflessione e di lotta costruttiva riguardo tutto ciò che finora è stato nella vita di Izi, sia personale che artistica. L’australiano Timmy Trumpet è un talento assoluto.

Dj, produttore e musicista, a 13 anni è stato nominato 'Young Musician of the Year', titolo che gli è valso l’ammissione al Conservatorio di Sidney. Sempre giovanissimo era già in tour in tutto il mondo nei più importanti festival jazz: dal jazz alla dance il passaggio è stato spontaneo e naturale, così come i suoi assoli di tromba risultano fluidi ed esaltano le big room e gli stage dei festival più importanti al mondo.

Sabato 3 agosto: Anastasio, Alok e Burak Yeter

Vincitore dell’ultima edizione di X-Factor, Anastasio si è imposto grazie ad uno stile capace di miscelare il rap con il cantautorato di culto; le date del suo tour sono andate tutte sold out, così come la sua performance al Concertone del 1 maggio a Roma ha lasciato il segno. Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum

della scena italiana. Il brasiliano Alok, più volte premiato come miglior dj brasiliano, ha iniziato il 2019 forte della posizione numero tredici nella Top 100 DJ Mag (6 posizioni in più rispetto all’anno precedente). Ben nove le sue release discografiche quest’anno, dalla hit globale “All The Lies”, capace di raggiungere 37 milioni di stream su Spotify, alle collaborazioni con Steve Aoki, Timmy Trumpet e Sevenn. Il dj e producer olandese Burak Yeter ha spopolato in tutto il mondo con la

hit “Tuesday”, ai vertici delle classifiche in ben 80 nazioni, in grado di raggiungere 467 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lo scorso anno ha remixato “My Life Is Going On” della cantante spagnola Cecilia Krull, sigla della celeberrima serie tv “La Casa di Carta”.

Sabato 10 agosto: Achille Lauro e Afrojack

Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro ha calcato i palchi di tutta Italia con un tour lungo più di un anno, che lo ha portato a Roma sul palco del Circo Massimo, per lo storico concerto di Capodanno. A febbraio 2019, Achille Lauro è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo con “Rolls Royce”, così come il suo libro “Sono io Amleto” (Rizzoli) ha registrato in poco tempo dalla sua uscita ben 3 edizioni. Il suo ultimo singolo si intitola “1969”, autentica metafora per descrivere l’incredibile momento che l’artista sta vivendo. L’olandese Nick Van de Wall, meglio noto come Afrojack, è il dj numero 8 al mondo nella Top 100 di DJ Mag, che ogni anno decreta i 100 migliori dj al mondo (oltre 1.200.000 i voti raccolti lo scorso anno da questa chart); è fidanzato con Elettra Lamborghini e sembrano destinati a convolare a nozze l’anno prossimo. Tra le sue collaborazioni più illustri, spiccano quelle con Pitbull, Sting e Chris

Brown. Insieme a David Guetta, ha vinto i Grammy Awards con il remix del brano di Madonna di ‘Revolver’; sempre suo il remix di ‘Get Out Of Your Own Way’ degli U2.

Martedì 13 agosto: Boomdabash e Steve Aoki

Boomdabash è una band di origini pugliesi, specializzata nel miscelare reggae e dancehall. A febbraio è stata protagonista all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Un Milione”, estratta dall’album “Barracuda Predator Edition”, il quinto del gruppo salentino, nel quale spiccano le collaborazioni con Loredana Bertè (“Non ti dico no”), Fabri Fibra e Jake La Furia. Il 7 giugno è uscito il loro nuovo singolo “Mambo Salentino”, che si avvale del featuring di Alessandra Amoroso.

La loro ricetta per fare musica? “Reggae classico, quello più contaminato, un po' di frivolezza ma anche temi importanti”. Steve Aoki è tra i cinque dj più pagati in assoluto in base all’annuale classifica stilata dal magazine statunitense Forbes: ha una media di 250 serate all’anno ed ha fondato la Aoki Foundation, per supportare la ricerca neurologica. Con la sua etichetta discografica Dim Mak Records ha contributo al lancio di artisti del calibro di Chainsmokers e Gossip, così come

da anni si esibisce nei più importanti festival musicali al mondo quali Coachella, Tomorrowland e Fuji Rock Festival. I suoi non sono semplici dj set, ma veri e proprio show.

Mercoledì 14 agosto: Don Diablo e Gigi D’Agostino

Considerato uno dei fondatori del cosiddetto genere Future House, il dj e producer olandese Don Diablo è al numero 7 della Top 100 di DJ Mag. Lo scorso anno è uscito con l’album “Future”, un vero e proprio punto fermo in una discografia che dove spiccano le collaborazioni con artisti del calibro di Gucci Mane, Diplo e Emeli Sandé e i remix per Ed Sheeran, Rihanna, Chainsmokers & Coldplay. Il suo radio show Hexagon (il nome della sua label) è trasmesso in 35 nazioni diverse. I set di Gigi D’Agostino sono da sempre uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di musica dance. Merito del suo tipico sound che cresce di ritmo brano dopo brano, un autentico viaggio attraverso la musica che ha fatto e fa storia. Esperimenti ritmici, energia, poesia, “un autentico cielo che schiarisce, musica che unisce”. Tantissime le sue produzioni ed i suoi remix che hanno scritto pagine fondamentali nella storia della musica elettronica.

Venerdì 16 agosto: Random, una festa a caso

Il successo di Random, una festa a caso, è merito di una formula semplice e geniale allo stesso tempo. Il suo mood è “vestiti a caso, balla a caso, conosci gente a caso“. Vestirsi a caso è il dress code del party, l’unico lasciapassare per avere in regalo i gadget ufficiali di Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro. Colonna sonora della serata? Si pesca a caso tra i più grandi successi di tutti i tempi, come dimostra la playlist su Spotify di Random, che si apre con Strauss e prosegue

con Fisher, Baby K e Ozuna.