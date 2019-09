Le auto storiche sfrecciano al Gran Premio Nuvolari

Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, a Rimini, in piazzale Fellini la 29esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale per auto storiche.

Auto storiche, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini

Orario: sabato 21 settembre intorno alle ore 18.30 arrivo tappa in centro storico; da sabato 21 a domenica 22 alle dalle ore 7 in sosta in piazzale Fellini.

Info: 0541 53399 (Ufficio Informazione Turistica) www.gpnuvolari.it