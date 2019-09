Il canile fa tappa alle Befane per tre domeniche con "Be Pet"

Domenica 29 settembre, 6 e 13 ottobre Le Befane Shopping Centre ospita Be Pet Tre domeniche di 'cultura cinofila' promosse dal Canile comunale Stefano Cerni e Le Befane Shopping Centre, per diffondere 'cultura cinofila' e buone prassi per la gestione, la cura, l'educazione dei cani e dei gatti. Gli incontri sono aperti a tutti gli amanti dei cani e dei gatti, che potranno rivolgere le domande agli operatori e i volontari in servizio nel comunale. E’ prevista inoltre una raccolta fondi da destinarsi agli animali, in cambio della quale si riceverà il kit 'dog welcome', contenente sacchettini igienici, campioni di prodotto, salviettine igieniche. Saranno inoltre messe in visione immagini di cani adottabili che si trovano ricoverati presso il canile riminese.

Alla fine di ogni giornata sono aperti seminari educativi monotematici. Orario: dalle 16.00 alle 18.00 Ingresso libero Info: 0541 387995 (le Befane) - 0541 730730 (canile comunale)