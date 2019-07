Festa d'estate e cocomerata al canile per una giornata contro l'abbandono degli animali

Al canile Stefano Cerni di Rimini sabato 13 luglio torna la festa d’estate, che vuole anche essere un momento di riflessione e sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali.

"Sono ancora migliaia le vittime di questo gesto vile e proprio in questa stagione si registra la più alta percentuale di animali che vengono “scaricati” in mezzo ad una strada, che il piu delle volte vanno incontro al piu’ tragico degli epiloghi.



Appuntamento alle 16 con un mercatino di beneficenza con oggetti “unici” nel loro genere creati a mano tutti con materiale

di riciclo. Ogni singolo oggetto è stato realizzato con creatività e incredibile fantasia, dando nuova vita e aspetto ad oggetti pronti per essere buttati via. Sempre alle 16 è prevista una merenda e per i più golosi inizio della cocomerata-

Alle ore 17 è organizzata la visita guidata del canile, dove si possono conoscere i cani attualmente presenti nel

canile. Animazione per i bimbi alle 18 e alla stessa ora l’educatore del canile terrà un approfondimento teorico Il cane in vacanza, dove

affronterà il tema della corretta gestione dei cani quando si viaggia, come “vive” il cane il soggiorno al mare o in montagna, quali soluzioni adottare per garantire ai nostri amici a quattro zampe un’ esperienza positiva e di arricchimento.