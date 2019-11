Libri & code, torna l'iniziativa benefica del canile per aiutare gli amici a quattro zampe

Grazie al ritorno di “Libri&Code” sarà possibile sostenere, acquistando un libro, la raccolta fondi a favore degli animali ospitati al canile Cerni di Rimini. La nuova edizione partirà sabato 23 novembre – e sarà riproposta ogni secondo e quarto sabato del mese, dalle ore 10 alle 16 presso il canile Cerni.

“I cittadini di Rimini – dicono volontari e operatori del canile Stefano Cerni - si sono sempre distinti per la sensibilità e l’entusiasmo dimostrato in occasione di tutte le iniziativa di beneficienza organizzate dal canile, per questo è stato deciso di riproporre questa iniziativa. La raccolta fondi è anche un modo per far sentire il canile sempre di più vicino ai cittadini che decidono di venirci a troavare, come vanto e motivo d’orgoglio cittadino.

Un gesto semplice e originale per aiutare tutti i nostri ospiti, anche il più piccolo contributo è di fondamentale importanza e puo’ fare la differenza. Oltre ai libri sarà possibile trovare fumetti ; magari potrete trovare quel testo che cercate da anni, o riconoscerete un libro a voi caro che avete letto anni fa, poi prestato ma mai tornato, o ancora il fumetto letto da bambini. Con questo acquisto, aiuterete in modo concreto gli animali ospitati al canile di Rimini”.