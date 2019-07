Al Carnaby Club notti in musica e feste in spiaggia

Al Carnaby Club di Rimini un'estate all'insegna del divertimento. Ogni sera il locale è aperto con un fitto programma di serate, inoltre sono organizzate sei feste in spiaggia a ingresso gratuito, in collaborazione con il Bagno Cocobeach 106/B. Feste caratterizzate da spettacoli 'on stage' come pole dance, danza con il fuoco, lancio di gadgets, musica per poi finire con piadina alla nutella gratuita e uno spettacolo di fuochi d'artificio. Le feste in spiaggia le "Yellow night", dopo i primi due eventi, si terranno il 14 e 26 luglio, e il9 e 28 agosto.

Il CarnabyClub è una discoteca che si articola su 3 livelli. Dal 1968 è uno dei punti di riferimento del divertimento a Rimini.

E' aperto tutte le sere a partire dal 1 giugno fino a metà settembre. I tre piani si caratterizzano per le loro tre musiche ed atmosfere differenti. Al 1° piano “The Cave” si può ascoltare: Hip-Hop, R&B & groove beats. Al 2° piano “The Dance Area”: musica Dance, House ed Electro. Al 3° piano “The Party-Zone”: dal Pop anni ’80 e ‘90 al Rock’n’Roll anni ‘50, dalla Disco music anni ‘70 ai ritmi latini. Senza dimenticare le principali hit del momento. L'intero piano è riservato ai fumatori grazie a un potente impianto di aerazione. Inoltre Barman Acrobatici propongono cocktails originali in ognuno dei tre diversi bar.