Cartoon Club, il programma della prima giornata e l'omaggio a Fellini

Prende il via mercoledì 15 luglio la prima fase della 36a edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d'animazione e del fumetto in programma a Rimini fino a domenica.

Gli appuntamenti della giornata:

Incontri Cartoon Club / Augeo Art Space (Corso d’Augusto 217). Alle 18 "Federico Fellini: un genio cresciuto a fumetti e cartoon". Partecipano Davide Bagnaresi, Gianfranco Angelucci, performance live del disegnatore Marco Martellini. Ingresso gratuito, senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Streaming su www.cartoonclubrimini.com

Corte degli Agostiniani. Alle 20.45 Anteprima Festival: il giornalista Federico Fiecconi presenta: “I cartoni dello Zecchino d’Oro e le anteprime RAI in arrivo in autunno”. Alle 21.30 La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Lungometraggio d’animazione, regia di Lorenzo Mattotti, Francia/Italia, 2019 (82’). La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzati e pubblicato nel 1945 a puntate sul ‘Corriere dei Piccoli’. L’animazione del celebre illustratore Lorenzo Mattotti, dal testo di Buzzati, è una caleidoscopica avventura ricca di colori e fantasia, che non manca di richiami d’attualità alle dinamiche di identità e diversità.

A seguire, le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Ingresso a pagamento 4 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tel. 0541 784193 - cell. 3356509432

All’interno della Corte degli Agostiniani apre “Omaggio a Fellini”, 20 caricature realizzate da Marco Martellini per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini.

Museo della Città (via Tonini, 1) apre la mostra Silver e Lupo Alberto. Genesi di un mito (fino al 30 luglio). Al Museo della Città è allestita la divertente mostra dedicata a Silver e al suo famoso personaggio: Lupo Alberto, che ha ben passato i 40 anni ma non li dimostra. In esposizione tavole originali, pubblicazioni d’epoca, gadget, video, memorabilia e testimonianze uniche. La mostra dedica spazio anche alla collaborazione di Silver con Tv Sorrisi e Canzoni, per cui dal 1994 realizza una tavola ogni settimana con le avventure del lupo. Orario continuato: da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Apertura serale ogni venerdì dalle 21 alle 23. Ingresso gratuito.

Piazza sull'acqua (Parco Marecchia/Ponte di Tiberio) Ogni sera fino al 19 luglio dalle 21.30 alle 23 "Profondo" video installazione, Eron, 2020