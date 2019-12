Fellini 100, la grande mostra a Castel Sismondo

Appuntamento sabato 14 dicembre alle 17.30 con l’apertura al pubblico della mostra “Fellini 100. Genio immortale”. In occasione dell'opening la mostra rimarrà aperta fino alle 24. L'esposizione rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del Museo internazionale dedicato alla sua opera. Il percorso celebrerà il centenario della sua nascita, riportando in primo piano memorie, emozioni, fotogrammi, scene, suggestioni provenienti da quel mondo straordinario capace di dirci tutta la verità su noi stessi con l’irresistibile fascino universale del sogno. Nell'aprile 2020 la Mostra approderà a Roma nella cornice di Palazzo Venezia.

La mostra è in allestimento fino al 15 marzo per far tappa ad aprile a Roma nella cornice di Palazzo Venezia e i altre città d'Europa.