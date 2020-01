Centenario Fellini: tutti gli eventi, tra musica, ospiti vip, incontri e film

Il 20 gennaio Rimini festeggia il compleanno di Fellini a cento anni dalla nascita. Un compleanno lungo un anno con tantissimi eventi, che già nel mese di gennaio non mancheranno di stupire il pubblico. Si spazia tra Ezio Bosso e Vince Tempera, Daniel Pennac e Marco Bellocchio, con tanto di gigantesca torta offerta alla comunità, il 20 alle 19 in piazza Cavour. Venerdì 17, alla faccia della scaramanzia, verrà presentato il libro Fellini inedito, 65 scatti mai visti della lavorazione de "Le Notti di Cabiria", mentre il teatro Galli farà da quinta all'evocazione del Cristo appeso all'elicottero, celebre scena de "La dolce vita".

Sabato 18 sarà la volta dell'allestimento a Castel Sismondo delle foto inedite dal set de La Strada, a cura di Claudio Ballestracci. Doppio appuntamento domenica 20: alle 16 al Fulgor per un incontro con i registi Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana; alle 21 il concerto al Galli diretto da Ezio Bosso. Lunedì 20 gennaio, giorno del compleanno, si inizia dalle 10 la giornata con l'emissione di un francobollo ad hoc e si prosegue dalle 17.30 con la festa in piazza, tra la Fellini street parade, con i musicanti di San Crispino, il clown Kai Leclerc e le danze sospese di Elisa Barrucchieri; e il taglio della torta gigante preparata da chef Rinaldini, alle 19. Infine al Galli, alle 21, l'omaggio con le musiche dei film e la direzione di Vince Tempera.

Martedì 21 gennaio, alle 11, al Fulgor, verrà presentato il festival organizzato da Confindustria Romagna, La settima arte, e in serata al Galli la cena a teatro con i "maestri del cibo" a interpretare il "sapore dei sogni". Protagonista, tra gli altri, mercoledì 22, alle 21, al Galli, lo scrittore Daniel Pennac per la lettura tratta dal suo La legge del sognatore. Il mese termina, sabato 25, con l'incontro al Fulgor, alle 16.30, "Snaporaz, il viaggio. A 40 anni da "La città delle donne", e due proiezioni al Fulgor, domenica 26 "Lo Sceicco bianco" (alle 10.30) e venerdì 31 "Fellini fine mai" (alle 21).

(Tutte le info su www.riminiturismo.it)

Inoltre, per omaggiare Federico, sarà possibile visitare il Grand Hotel di Rimini, monumento nazionale dal 1994. Basterà prenotare al numero 0541 56000 per attraversare il giardino, la hall, la sala Fellini e quella Tonino Guerra. Nell’hotel, 111 anni quest’anno, disegnato dall’architetto Paolo Somazzi, esempio raffinato de miglior Liberty europeo, fra colonne e stucchi originali, si va alla scoperta dei luoghi più amati da Federico e da Giulietta. Oltre ai corridoi è possibile vedere anche la suite Fellini, quella nella quale Federico riposava, separato da un salottino da Giulietta Masina, perché lei fumava ancora e Federico invece aveva smesso. Gli arredi storici, l’ambientazione autentica, l’emozione grande, la vista sul mare da sogno rendono la visita, e il soggiorno davvero magici e da vivere, almeno una volta nella vita.

Sempre al maestro sono dedicati, poi, i “Piatti di Federico”, reinterpretazione dello chef del Grand Hotel di Rimini dei grandi classici della cucina italiana. Come il risotto 8 e ½ per esempio, ricetta raffinata e preziosa, o come il brodetto di pesce che ricorda tanto quello che Federico amava. Dalla colazione, alla cena, passando per l’aperitivo, le proposte dedicate a Fellini sono davvero tante, per vivere un’emozione unica.