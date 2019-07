Alle Befane va in scena "Be fantasy" con magie, eroi e principesse

Si sta per concludere la seconda magica settimana di Be Fantasy a Le Befane Shopping Centre di Rimini, l'iniziativa promossa dal centro commerciale e realizzata da Wasama Creative Factory e che si svolge durante tutti i fine settimana di luglio (6, 7; 13, 14; 20, 21; 27, 28 luglio): un universo fantastico dedicato a grandi e piccini dove è possibile emozionarsi incontrando i personaggi e le creature delle fiabe e delle saghe fantasy più amate e conosciute di ogni tempo, divertirsi con i live show, tentare di estrarre la Spada nella roccia, cimentarsi con l'arco assieme a Robin Hood e Merida. Dalla Bella addormentata nel bosco ai draghi e cavalieri del favoloso mondo di Dungeons & Dragon, dal mitico Re Artù all'epica de Il signore degli anelli fino agli avvincenti protagonisti di Assassin's creed e de Il trono di spade.

Be Fantasy, ogni fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00, propone anche attività di intrattenimento, sfilate in costume, meet and greet, work-shop di trucco cinematografico, laboratori creativi, truccabimbi, giochi di ruolo e laboratorio della Scuola di Fumetto di Rimini. Grazie alla partnership con il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre, completa ed arricchisce l'evento Be-Fantasy una speciale programmazione di film fantastici e di animazione: la rassegna (ogni giorno fino al 28 luglio) prevede un'unica visione giornaliera alle 17.30. Biglietto a prezzo speciale di 3€ per chi presenta il coupon della promozione dedicata ai possessori della Be Fan Card, la fidelity card gratuita de Le Befane che può essere richiesta all'Info Point. Il programma dei prossimi giorni: 15, 16, 17 luglio: Lo schiaccianoci / 18, 19, 20, 21 luglio: Aladdin / 22, 23, 24 luglio: Otzi e il mistero del tempo / 25, 26, 27, 28 luglio: Mary Poppins. Infine, grazie alla partnership con PhotoSi, leader italiano nei servizi di stampa fotografica, tutti i possessori della Be Fan Card potranno stampare gratuitamente con l’innovativo sistema PrintCube, attivo sul set di Be Fantasy, una foto ricordo dell’evento, presentando i coupon Be Fan Card.