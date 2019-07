Cinema sotto le stelle alla Bolognese con "Il giro del mondo in 80 corti" e gli eventi per il Summer Pride

Ancora cinema alla “Colonia Bolognese”. Faranno infatti tappa nel cortile della Colonia di Miramare la quinta e la sesta tappa de Il Giro del Mondo in 80 Corti. Martedì 23 luglio, per il progetto "Riutilizzasi - Colonia Bolognese", Amarcort Film Festival in collaborazione con l’Associazione Il Palloncino Rosso proietterà tantissimi corti sotto le stelle a due passi dal mare. Sarà una selezione all'insegna del divertimento realizzata anche grazie alla collaborazione con Ennesimo Film Festival. Si parte alle 21.15.

“Dopo il successo dell'anno scorso abbiamo pensato di riproporre anche nel 2019 il tour tutto cinematografico con i migliori cortometraggi internazionali, tutti sottotitolati in italiano. – spiegano gli organizzatori di Amarcort Film Festival – Il Giro del Mondo in 80 Corti è un progetto che ci vede impegnati nell’organizzazione di 9 tappe a cadenza mensile durante le quali proiettiamo in giro per la città una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo tutti sottotitolati in italiano. In ogni tappa il pubblico è protagonista e come una importante giuria può votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima che si terrà a dicembre”. Dopo la tappa di luglio, la sesta tappa si svolgerà il 27 agosto, intanto prosegue la rassegna cinematografica alla Colonia Bolognese organizzata dall’Associazione Il Palloncino Rosso.

Durante la settimana del Rimini Summer Pride, Riutilizzasi Colonia Bolognese ospiterà infatti due serate dedicate al rispetto delle diversità. La prima il 26 luglio con la proiezione di un classico Disney “La Sirenetta”, mentre il 28 luglio, in collaborazione con Agedo e Comune di San Mauro Pascoli per il Progetto “Famiglie Aperte” della Regione Emilia Romagna, sarà proiettato “Né Giulietta Né Romeo”, film di esordio alla regia per l’attrice Veronica Pivetti che racconta la storia di Rocco un adolescente che decide di dichiarare la propria omosessualità, ma si vedrà costretto a fare i conti con il bullo della scuola.

Le serate di cinema sono ad ingresso libero.