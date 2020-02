Al Fulgor un concerto inedito accopagna "The Lodger", il film muto di Hitchcock

Sarà una composizione originale, creata appositamente per l'occasione dal maestro Davide Tura che la eseguirà dal vivo accompagnato da altri quattro elementi, ad accompagnare, alle 21 mercoledì 19 febbraio al cinema Fulgor di Rimini, la proiezione del film muto del 1927 'The lodger-Il pensionante' di Alfred Hitchcock. La pellicola, che come spiegano dal Fulgor venne girata poco dopo il ritorno del regista dalla Germania e che "dimostra fino a che punto Hitchcock traesse ispirazione dagli ultimi sviluppi del cinema tedesco per quello che riguardava l'uso delle luci", e' considerata "il primo film di suspense di Hitchcock, e fu anche il suo primo successo di critica e di pubblico". Il film e' tratto da 'The lodger', un romanzo di successo di Marie Belloc Lowndes pubblicato nel 1913 e liberamente ispirato al caso di Jack lo Squartatore, e il regista, che "da grande appassionato di polizieschi conosceva il libro, ne approfitto' per sviluppare una tematica che divento' poi una costante della sua produzione: la caccia all'uomo". Oltre a questo, la scelta del divo Ivor Novello per la parte del misterioso pensionante sospettato di essere un assassino preannunciava un altro espediente prediletto di Hitchcock, vale a dire "l'uso degli attori in ruoli che disattendono le aspettative del pubblico". Il biglietto, che costa otto euro, puo' essere acquistato (le prenotazioni non sono accettate) alla biglietteria del 'Fulgor' dalle 16.30 alle 21.