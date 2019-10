Lux, un concerto al buio a sostegno di chi non può vedere

Lunedì 28 in scena la Cinema Fulgor uno spettacolo musicale dal titolo evocativo e provocatorio: Lux. Un concerto organizzato per svolgersi interamente al buio, benda agli occhi, luci di sala e di palco spente, l’attenzione rivolta unicamente alla musica; portanto così il pubblico a sperimentare attraverso la propria immaginazione, le proprie visioni e i giochi della propria fantasia, in un’immersione totale nella dimensione dell’ascolto. L'intero ricavato dall'evento musicale andrà a sostegno della raccolta fondi per un progetto di riabilitazione, rivolto a minori con deficit visivo. Il concerto è promosso dal Cinema Fulgor in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC), il Lions Club International e l’agenzia di management 3 Sound Record.

Es Nova, ha all’attivo quattro dischi ufficiali e numerose performance in Europa, un percorso musicale ricco di contaminazioni che prende vita dal prog, attinge al jazz e tocca le corde della musica elettroacustica, il tutto sotto il segno dell’improvvisazione radicale, della sound art. Loretta Militano artista visiva, sclusivamente per l’occasione, esporrà in vendita una delle sue opere, il cui ricavato andrà sempre a sostegno dell’attività riabilitativa.

Ore 21:00 Sala Federico: Concerto Lux a cura di Ex Nova

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.