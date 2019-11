Al Fulgor film a colazione, doppia proiezione per la rassegna "Belli e dannati"

Domenica mattina 17 novembre continua la rassegna ideata per omaggiare i Divi inqueti del Cinema, Belli e dannati, che racchiude molti dei titoli di film dai protagonisti danantamente affascinanti e talentuosi.

Per il ciclo Belli e Dannati: Montgomery Clift Da qui all'eternità di Fred Zinnemann

Un film del 1953 diretto da Fred Zinnemann, tratto dall'omonimo romanzo di James Jone del 1951. La pellicola efficace operazione di qualità applicata allo spettacolo fu vincitrice di ben 8 Premi Oscar (al film stesso e al regista, oltre che alla musica e a Sinatra). Zinnemann, autore rigoroso ed equilibrato, riesce di fatti a trovare tutte le giuste misure. Sicuramente film d'attori tutti al massimo delle loro possibilità con stili a confronto. Il film è un altro esempio importante di produzione hollywoodiana, tra qualità e spettacolo.

"Nel 1941 il giovane soldato Prewitt viene trasferito alle Hawaii. Lì tutti i militari, dagli ufficiali alla truppa, hanno un unico passatempo, la boxe. Quando Prewitt, che da civile era stato un ottimo boxeur, rifiuta di riprendere gli allenamenti, viene sottoposto a ogni tipo di angheria. In questa caserma americana si intrecceranno le vicende di un sergente duro ma umano (Burt Lancaster), di un trombettiere angosciato che non vuol tirare di boxe (Montgomery Clift), della moglie infelice del comandante del campo (Deborah Kerr), di un soldato ubriacone (Frank Sinatra) e di una ragazza che lavora in un locale (Donna Reed). Tutto questo a Pearl Harbor, sullo sfondo del proditorio attacco nipponico, il 7 dicembre 1941."

Per il ciclo Belli e Dannati: Marlon Brando

Un tram che si chiama desiderio di Elia Kazan

Un film del 1951 diretto da Elia Kazan, con protagonisti Vivien Leigh e Marlon Brando. Il film è basato sull'omonimo dramma di Tennesse William del 1947. La pellicola ha ottenuto 12 candidature e vinto 4 Premi Oscar, oltre ad essere premiato al Festival di Venezia. Il copione della pellicola fu scritto dallo stesso Williams, ma subì numerose revisioni per rimuovere, tra le cose, dei riferimenti all'omosessualità. Gran parte degli attori che formavano il cast della versione teatrale di Broadway. La maggior parte delle scene furono girate in studio a Hollywood, nel corso di 36 giorni, ma alcuni esterni furono filmati a New Orleans come la scena iniziale dell'arrivo di Blanche. All'epoca della produzione del film, tuttavia, il "tram chiamato desiderio" nominato nella sceneggiatura era già stato convertito in un autobus e la produzione dovette chiedere alle autorità municipali il permesso di mettere momentaneamente la scritta "Desire" su un altro tram. Il modello di tram visibile nel film, un Perley Thomas n. 922, venne restaurato nel 1998, ed è tutt'oggi in servizio attivo a New Orleans. "Blanche Dubois è una donna tormentata e depressa, schiava dell'alcol e del sesso, che nasconde una forte inquietudine dietro un'elegante e sofisticata apparenza. Ha i nervi fragili e un passato da nascondere sotto la nebbia di New Orleans. Arenata in fondo a un sogno e alla linea di un tram chiamato Desiderio, Blanche troverà rifugio e protezione nell'abbraccio di Stella, la sorella minore coniugata all'irascibile e primitivo Stanley Kowalski vive in uno squallido appartamento al piano terra, e l'arrivo di Blanche sconvolge lo stato di dipendenza reciproca tra i due coniugi, causando continue liti. La convivnza forzata, le maniere "informali" del cognato un sentimento appena nato e subito rinnegato non faranno che alterare l'equilibrio di Blanche..."

Programma, domenica 17 Cinema Fulgor

Ore 10:00 - Colazione a buffet

Ore 10:30 - Proiezione del film Da qui all'eternità di Fred Zinnemann

Ore 10:30 - Proiezione del film Un tram che si chiama desiderio di Elia Kazan

