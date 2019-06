Il regista Pippo Mezzapesa presenta al pubblico "Il bene mio"

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) nuovo appuntamento per la rassegna Accadde Domani, incontri con il cinema italiano, in collaborazione con FICE Emilia Romagna: venerdì 28 giugno (proiezioni ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6) il regista Pippo Mezzapesa presenta Il bene mio con Sergio Rubini e Dino Abbrescia. Legato al ricordo della moglie scomparsa, un uomo è l’unico rimasto a custodire la memoria di un paesino distrutto dal terremoto. Una fiaba ricca di soffitte e di segreti, una medicina preziosa che sottolinea il valore del recupero e della memoria. Il bene mio è il secondo lungometraggio di finzione di Pippo Mezzapesa dopo Il paese delle spose infelici e prosegue nello scavare dentro le sue radici pugliesi per dissotterrare una memoria condivisa.

L’incontro con il regista si tiene al termine della proiezione delle ore 21 nel Chiostro San Giuliano, adiacente al cinema, con degustazione Birra Amarcord.