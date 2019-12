Rimini Classica: 80 musicisti omaggiano i Pink Floyd

Sabato 21 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Tarkovsky di San Giuliano a Rimini si svolgerà uno degli eventi più importanti dell'inverno di Rimini Classica: saranno oltre 80 i musicisti a omaggiare i Pink Floyd, nelle loro hit più iconiche e leggendarie, come Another Brick in The Wall, che dà anche il titolo alla serata, Wish you were here, Great Gig in the sky, Shine on you crazy diamond e tutte le altre più celebri.

Come sempre si tratterà di una grande contaminazione fra l'Orchestra Sinfonica Rimini Classica, il Coro di voci bianche Allegre Note, la Rock band con la chitarra solista di Riccardo Bertozzini, Max Freschi, Mattia Guerra e Fabio Nobile e i 3 solisti Alberto Bastianelli, Cristina Di Pietro e Filippo Malatesta. La musica della grande band di Gilmour e Waters, arrangiata da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri, sarà alle volte fedele all'originale, altre volte rivista in chiave sinfonica per una serata che si preannuncia indimenticabile..

Info e prenotazioni: info@riminiclassica.it

Biglietti non numerati: platea €20.00, ridotti ragazzi fino a 14 anni €15,00, galleria €15.00

Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini, presso il bar di Riminiterme Miramare di Rimini e online ww.riminiclassica.it