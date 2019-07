Rimini Classica in concerto con un omaggio a Dante

Prosegue la Rassegna organizzata da Rimini Classica in collaborazione con il Comune di Montescudo - Monte Colombo con uno degli eventi più attesi, dedicata a Dante sabato 20 luglio alle 20.30 in una delle location più suggestive dell'intera provincia di Rimini, la terrazza del Castello di Albereto.

Amor ch'a nullo amato amar perdona, Dante in Musica è un Progetto e musiche originali di Davide Tura che vedrà impegnati oltre all'autore al pianoforte, l'attore Marco Moretti, il Trio Matrioska con Caterina Boldrini violino, Giulia Lazzarini violino, Elisa Lazzarini violoncello, insieme ad Aldo Maria Zangheri alla viola e Antonio Bianchi alle percussioni. “Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovinezza e a ciascuno che a quei tempi era ottimo cantore o sonatore fu amico ed ebbe sua usanza ed assai cose da questo diletto tirato compose, le quali di piacevole e maestrevole nota a questi cotali facea rivestire”.

Questo riferisce Boccaccio nella sua “Vita di Dante” del poeta che amava la musica e i versi; e lo testimonia lo stesso Dante e lo stesso Poema così pervaso, sin dai primissimi versi, di suoni, armonie, canti e musica. Il ricorso continuo della musica in Dante non è un aspetto accessorio, d’integrazione metaforico-descrittiva,

bensì fattore determinante dell’atto creativo e dunque coefficiente di poesia. L’interazione dunque tra parola recitata e musica appare evidente e necessaria per una rinnovata interpretazione del testo.

Una composizione musicale originale preparata ad hoc sui canti scelti da portare in scena. Infatti i brani musicali anticipano, accompagnano e concludono le letture dei canti. La musica è ispirata alle liriche di Dante, conservando un’indipendenza musicale che la rende ricca di valori e significati.

Biglietto unico non numerato euro 12 compreso un buono di 4 euro da consumarsi in uno dei locali convenzionati di Montescudo - Monte Colombo

Prevendita presso Eni Station di via Marecchiese 284 Rimini e