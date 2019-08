Alla Colonia Bolognese un "affresco" romagnolo con la poesia dialettale

Francesco Gobbi porta nel giardino della suggestiva Colonia di Miramare, giovedì 22 agosto alle 21 lo spettacolo dal titolo A nin pos piò di turesta! monologhi, poesie e dialoghi in dialetto Romagnolo/italiano. Le tematiche affrontate dal poeta romagnolo riguardano l'attualità nelle più disparate sfumature. Gobbi scrive ed interpreta il mondo che lo circonda in chiave tragicomica e sarcastica per far ridere ma anche pensare...

Poeta cesenate, formatosi presso la scuola teatrale di Franco Mescolini, Gobbi è appassionato batterista e attore di teatro dialettale. Francesco Gobbi ha spesso cantato le voci di grandi poeti romagnoli quali Pedretti, Baldini e Guerra. Come poeta-attore ha contribuito a scrivere originali componimenti poetici in dialetto romagnolo, facendo vivere un vero e proprio viaggio nel passato e una speranza per il futuro della nostra Romagna.

Per informazioni: 340 8202735