Tre big per Fellini: una lunga festa con Bosso, Pennac e Tempera

Tra i numerosi appuntamenti, che si susseguiranno nella settimana del compleanno di Fellini, spiccano due grandi concerti ed una mise teatrale a firma del grande narratore Daniel Pennac. Due maestri della musica che , con il loro stile e i loro differenti percorsi, si sono ritagliati un ruolo di primo piano nel panorama culturale del nostro Paese, renderanno omaggio al Maestro. Domenica 19 e lunedì 20 gennaio per festeggiare il genio del cinema riminese il Teatro Galli ospiterà sul podio Ezio Bosso e Vince Tempera, protagonisti di due straordinari concerti che spaziano da Nino Rota a Beethoven. Per l’occasione mercoledì 22 gennaio il Galli ospiterà l’omaggio del grande autore francese Daniel Pennac al regista riminese. Sul palco andrà in scena la lettura teatrale, riadattata dallo stesso scrittore, del suo romanzo “La legge del sognatore”, portata in tournée dal 20 al 22 gennaio solo in 3 città italiane, Milano, Torino e appunto Rimini.

I festeggiamenti cominceranno domenica 19 gennaio con la bacchetta del maestro Bosso che dirigerà la Europe Philharmonic, alle 21 al Teatro Galli, in un programma concertistico che spazierà da Bach a Mozart passando per Vivaldi. La scelta della scaletta musicale e degli autori che la compongono, definita da Bosso, segue il solco di quel lascito che accomuna Fellini ai geni di ogni tempo. Il concerto sarà preceduto, il 17 e 18 gennaio, da prove a pagamento aperte al pubblico.

Lunedì 20 gennaio, giorno del compleanno di Fellini, toccherà invece al maestro Vince Tempera, fra i grifoni dorati del Teatro Galli, omaggiare il regista che avrebbe compiuto 100 anni. Saranno le musiche di Nino Rota, autore delle iconiche colonne sonore che accompagnano le pellicole Felliniane, ad essere eseguite nelle loro partiture originali dalla SymphonItaly Orchestra dirette da Tempera.

Mercoledì 22 gennaio sarà invece lo speciale spettacolo teatrale “La legge del sognatore” a concludere la settimana di celebrazioni per il compleanno del Maestro. La trasposizione teatrale è frutto dell'ammirazione che l'autore francese nutre per Fellini e che celebra con un'opera sulla natura del “sogno” di cui il regista è stato formidabile interprete. (Ingresso gratuito con invito. Gli inviti saranno distribuiti sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 presso il Teatro Galli. Ogni persona potrà ritirare massimo 2 inviti).

La settimana di celebrazioni per il compleanno di Fellini è l'apice del lungo calendario di eventi che per tutto il 2020 gli renderà omaggio con numerose manifestazioni, come la mostra “Fellini 100 Genio Immortale” che fino al 15 marzo, all'interno di Castel Sismondo, offrirà uno scorcio fra le opere, la vita ed i sogni del Maestro Riminese.