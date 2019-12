All'Abbazia di Scolca il concerto di Natale con Rimini Classica

Martedì 24 dicembre all'Abbazia di Scolca Contaminando 2020: Concerto per la Notte di Natale, rassegna organizzata da Rimini Classica in uno dei luoghi più belli della città di Rimini, l’Abbazia di Scolca di San Fortunato. L’Orchestra d’archi Rimini Classica esegue uno dei capolavori assoluti di ogni tempo: Il concerto per due violini di J.S.Bach BWV 1043Segue poi il suggestivo ‘Concerto per la Notte di Natale’ di Corelli e i celeberrimi Adagio, di Albinoni e la musica del film Shindler’s List. Il concerto termina con la soprano Ala Ganciu nelle canzoni natalizie tradizionali.

Ore: 20.30 Ingresso: a pagamento www.riminiclassica.it/