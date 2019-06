La musica dei Queen travolge la Riviera: cento artisti in concerto in spiaggia per l'evento We will rock you

Venerdì 21 giugno ore 21.30, spiaggia di Rimini Terme la serata evento "We will Rock you!" con cento artisti sul palco. A grande richiesta Rimini Classica replica il concerto dedicato alla musica del grande Freddie Mercury e dei Queen. Bohemian Rapsody, Radio Gaga, I want it all, Who wants to live forever e tutte le hit più celebri della leggendaria band inglese saranno nella scaletta della serata.

Protagonisti saranno i cantanti Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro, Ala Ganciu, Marco Giorgi, Giuseppe Righini e Gloria Turrini che saranno accompagnati dall'Orchestra Rimini Classica diretta da Aldo Maria Zangheri insieme a Fabio Nobile alla batteria, Riccardo Bertozzini all chitarra, Max Freschi al basso e Mattia Guerra alla tastiera, dal Coro Note in Crescendo diretto da Fabio Pecci e dalla Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni

Biglietto unico non numerato 20 euro. Il pubblico sarà direttamente sulla spiaggia, per chi vuole con il proprio telo o con un cuscino. Biglietti ancora disponibili, con prevendita presso Eni Station di via Marecchiese 284 Rimini, presso il bar di Rimini Terme Viale Principe di Piemonte 56 Miramare di Rimini e online su www.riminiclassica.it

Informazioni: info@riminiclassica.it