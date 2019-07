Cronache dal muro, "incontro-viaggio" a Berlino con il giornalista Ezio Mauro

"Cronache dal muro. La nostra vita all’ombra del muro", raccontata da Ezio Mauro. Mercoledì 10 Luglio 2019 ore 21, ingresso libero, Castel Sismondo, nuova arena di Piazza Francesca da Rimini (in caso di maltempo l’incontro si svolgerà al Teatro degli Atti). Dopo l’avvincente romanzo sulla Rivoluzione d’Ottobre il grande giornalista torinese torna a raccontarci con il suo stile inconfondibile fatto di storia, cronaca e letteratura un altro grande evento epocale del ‘900, l’avvenimento che di fatto conclude il secolo breve cominciato proprio con la Rivoluzione d’ottobre: la caduta del muro di Berlino con tutto il suo portato di Storia, storie, personaggi, vita, passato e futuro dell’Europa e del Mondo.

Un emozionante viaggio lungo tutto il muro di Berlino per i mesi che precedettero e seguirono quel fatidico Novembre 1989. Un’occasione unica per incontrare dal vivo un decano del giornalismo italiano e ascoltare dalla sua coinvolgente voce, in anteprima nazionale, Le cronache dal muro che si concluderanno ad Ottobre sulle pagine del quotidiano La Repubblica e diventeranno un libro, un documentario e uno spettacolo teatrale.

Ezio Mauro è stato direttore dal 1992 al 1996 del quotidiano La Stampa e direttore del quotidiano la Repubblica dal 1996 al 2016. Dialogherà con Ezio Mauro l’editore Massimo Roccaforte.

Promosso da Comune di Rimini e Associazione Culturale Interno4 l’incontro è uno degli eventi collaterali alla mostra “Revolutions 1989-2019: l’arte del mondo nuovo”, Castel Sismondo, 6 luglio – 25agosto 2019.