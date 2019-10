Halloween in... Paradiso la reunion dei dj storici in ricordo di Gianni Fabbri

Appuntamento venerdì 1° novembre con la Réunion Paradiso Rimini, il secondo evento dell'anno, in ricordo della gestione di Gianni Fabbri, e con la direzione di Paolo Gabriele.

Il contenitore questa volta è la discoteca Top club/Frontemare di Rivazzura. A salire in consolle ci sono i dj guest Gianni Morri, Massimo Padovani, Michelino dj, Paolino Zanetti eospite Mark Lanzetta con il suo ipnotico violino. La serata inizia alle 21 e il titolo scelto è "I santi stanno arrivando" in omaggio a un progetto che seguiva Gianni Fabbri, che era quello di donare fondi all'associazione Casa Sant’Anna di Rivazzura. Una comunità che accoglie mamme in difficoltà, un rifugio sicuro dove le donne sono aiutate a trovare una nuova integrazione sociale.

Lo staff della reunion curerà anche luci e video, sono state infatti pensate coreografie in ricordo del celebre locale.