Italia in Miniatura si tuffa nel Medioevo, tra antichi mestieri, arte e il genio di Dante

Domenica 16 giugno a Italia in Miniatura terzo appuntamento con il coinvolgente viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca delle radici della bellezza e di come è nato il Made in Italy. Si può viaggiare nel tempo anche senza essere protagonisti di un film o di una serie TV: anzi, meglio lasciare la tecnologia a riposo e tuffarsi nel medioevo, a Italia in Miniatura dove ogni domenica di giugno prende vita “Un tuffo nel medioevo”, spettacolare mercato artigianale del XIII secolo,in collaborazione con l’associazione ravennate “Quelli del Ponte”

Grandi e piccini rivivranno l’atmosfera della Ravenna ai tempi di Dante Alighieri, di quell’Italia delle torri merlate e dei fini artigiani, di segreti del mestiere tramandati per generazioni, dei commerci e delle eccellenze. In Piazza Italia, si vedranno al lavoro mugnai e filatrici, macellai e conciatori di pelle, costruttori di armature e speziali, calligrafi e coniatori di monete. “Le experience - spiega Davide Piva, marketing di Italia in Miniatura - sono appuntamenti gratuiti che andranno avanti per tutta l’estate. L’intento è quello di raccontare l’Italia alle origini della nostra cultura e mostrare dal vivo cose che i bambini ormai vedono solo su internet”. E dopo il “tuffo nel medioevo”, il ritorno ai giorni nostri è un piacere, alla riscoperta dell’Italia rappresentata da oltre 270 monumenti in scala o all’assalto delle attrazioni più emozionanti, come la “Vecchia Segheria” o la “Venezia” ricostruita in scala. “Un tuffo nel medioevo” tornerà anche domenica 23 e domenica 30 giugno.