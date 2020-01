Un concerto in Duomo per Marilena Pesaresi, la dottoressa che ha salvato centinaia di bambini

Per molti anni la Diocesi di Rimini e la Fondazione Marilena Pesaresi hanno organizzato una serata di solidarietà a favore dell’Ospedale “Luisa Guidotti” situato a Mutoko, in Zimbabwe, e diretto per diversi decenni dalla Dottoressa Marilena Pesaresi, e il cui testimone è passato dal 2014 al concittadino Dottor Massimo Migani. Nell’arco della Sua lunghissima, appassionata ed efficace attività, la Dottoressa Marilena è riuscita a sviluppare in Africa un Ospedale che è diventato punto di riferimento imprescindibile per la popolazione locale, a fondare una Scuola Infermieri, a sostenere il vicino Orfanotrofio.

Marilena ha inoltre anche attivato iniziative estremamente importanti, tra le quali “Operazione Cuore” il tutto con il contributo generoso della Città di Rimini (il Comune l’ha insignita del Sigismondo d’Oro nel 1998) e di tanti amici italiani e stranieri.

Alla fine del 2018 la dottoressa Pesaresi è scomparsa. Venerdì 31 gennaio, alle 21 nella Basilica Cattedrale di Rimini, Diocesi di Rimini e Fondazione Marilena Pesaresi organizzano in ricordo e in onore di Marilena una serata musicale di grande prestigio. “Ciao, Marilena”, serata dedicata a Marilena Pesaresi, vedrà l’esecuzione del Requiem di Mozart da parte della Cappella Musicale Malatestiana (diretta dal M. Filippo Maria Caramazza) e dell’Orchestra Sinfonica dell’Istituto “G. Lettimi” di Rimini. Solisti: Isabella Orzietti (soprano); Sara Rocchi (contralto); Marco Mustaro (tenore); Li Shuxin (basso).

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.