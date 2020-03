Caccia al tesoro di Pasquetta in giro per rimini

Il 13 aprile RiminiExpress organizza la caccia al tesoro di Pasquetta in giro per la città di Rimini con tanti premi in palio. "Una giornata in cui esplorare, cercare, trovare...e superare prove, ma nessuna fisica.

Partenza alle 16 con ritiro del kit. Il Kit della Caccia al Tesoro, contiene tutti gli strumenti per giocare: I biglietti con gli indizi, gli indovinelli e le prove fotografiche da completare in ogni tappa; Una mappa di Rimini dove sono evidenziate le tappe della caccia; Una penna, un bloc notes ed altri strumenti utili per il gioco;

I concorrenti avranno a disposizione circa 2ore e 30 miminuti di tempo per realizzare tutto il percorso ed avrete solo bisogno di una macchina fotografica digitale o di un smartphone per scattare fotografie.



Prezzo a persona 10€

Sconto per le squadre composte da 4 o più componenti (solo adulti)

Bambini dai 6 ai 13 anni 5€ / Bambini sotto i 6 anni Gratis

Nel prezzo è inclusa la consegna del Kit.

Informazioni: 3206796671