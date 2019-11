Rimini Express, caccia al tesoro in giro per la città

Il 21 dicembre appuntamento con Rimini Express, la caccia al tesoro natalizia più grande della città. Una giornata in cui si dovrà esplorare, cercare, trovare e superare prove divertenti e di gruppo.

Partenza alle 15 dal centro di Rimini dove si ritira il Kit della Caccia al Tesoro, i dettagli verranno comunicati telefonicamente al momento dell'iscrizione.



Il Kit della Caccia al Tesoro, contiene tutti gli strumenti per giocare:

I biglietti con gli indizi, gli indovinelli e le prove fotografiche da completare in ogni tappa;

Una mappa di Rimini dove sono evidenziate le tappe della caccia:

Una penna, un block notes ed altri strumenti utili per il gioco;



Circa 2 ore e 30 miminuti di tempo per realizzare tutto il percorso ed avrete solo bisogno di una macchina fotografica digitale o di un smartphone per scattare fotografie.

Prezzo a persona 10€

Sconto per le squadre composte da 4 o più componenti (solo adulti)

Bambini dai 6 ai 13 anni 5€ / Bambini sotto i 6 anni Gratis

Nel prezzo è inclusa la consegna del Kit. Info: 3206796671