Caccia al tesoro "Anni '80" in giro per la città con Rimini Express

Il 7 agosto si va a caccia al tesoro in giro per la città con Rimini Express. Il team questa volta sarà "Anni '80".

Una giornata in cui esplorare, cercare, trovare e superare prove (adatte a tutte le età).

Partenza dalle 17 dal centro di Rimini dove si dovrà ritirare il Kit della Caccia al Tesoro.



Il Kit della Caccia al Tesoro, contiene tutti gli strumenti per giocare:

I biglietti con gli indizi, gli indovinelli e le prove fotografiche da completare in ogni tappa;

Una mappa di Rimini dove sono evidenziate le tappe della caccia:

Una penna, un bloc notes ed altri strumenti utili per il gioco;

Si avrà circa 2 ore e 30 miminuti di tempo per realizzare tutto il percorso ed avrete solo bisogno di una macchina fotografica digitale o di un smartphone per scattare fotografie.



Prezzo a persona 10€

Sconto per le squadre composte da 4 o più componenti (solo adulti)

Bambini dai 6 ai 13 anni 5€ / Bambini sotto i 6 anni GRATIS

Nel prezzo è inclusa la consegna del Kit.



Al fine di rispettare le distanze di sicurezza i posti sono limitati vi consigliamo quindi di prenotare al più presto.

Prenota ora 3206796671