Rimini Fashion: sfilata benefica di moda all'Embassy

La solidarietà incontra la moda, a Rimini nel Giardino dell’Embassy, domenica 2 giugno, alle ore 18.00, con una sfilata di moda che avrà come tema i quattro elementi della vita: terra, aria, acqua e fuoco.

Ad organizzarla, in collaborazione con Patrizia Gallo Events è l’Associazione Zeinta di Borg.

Il fil rouge della sfilata sono i quattro gli elementi per i quattro tipi di donna che li rappresentano: acqua per la sognatrice e romantica, terra per quella determinata e pragmatica, fuoco per la sensuale e carismatica e aria per la donna classica ed intellettuale. Ad ogni personalità, dunque il suo vestito. Tessuti eterei e leggeri come l’aria da un lato si alternano a materiali più pesanti ed a colori che ricordano la terra. L’inconsistenza e la materialità danno vita a look raffinati ed eleganti, quasi da dea, o a mise che dimostrano carattere. Le imprese associate anche nella linea scelta, sia per i colori che per la forma seguono il fil rouge.

Durante la sfilata dei bambini ci sarà anche una piccola performance di Andrea Cucchi bimbo di 9 anni, giovane talento sammarinese e giovane tenore, durante la sfilata intonerà “Il mare calmo della sera”.

Presenta la sfilata Patrizia Deitos, supermodella e cantante jazz internazionale.

La sfilata ha anche un risvolto di solidarietà per un progetto della Cooperativa Sociale IL MILLEPIEDI "CASA MACANNO" Rimini: l’Area Verde di Casa Macanno è situata a Rimini, in via Macanno 168 (zona GROSS). Si tratta di un ampio spazio aperto (circa 10000 mq), adiacente ad una struttura residenziale per disabili attiva dal 1998. Nel 2001 si è pensato di valorizzare questa area verde per favorire, attraverso i piccoli lavori di manutenzione e pulizia necessari al suo mantenimento, l’integrazione sociale degli ospiti accolti nel gruppo appartamento.