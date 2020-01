"Fellini inedito", un nuovo libro svela 65 scatti ritrovati: incontro al Fulgor

Appuntamento venerdì 17 gennaio, alle 18, al cinema Fulgor con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro "Fellini inedito" di Jonathan Giustin, pubblicato dalla casa editrice riminese Interno4. Il volume racchiude Sessantacinque fotografie inedite che svelano la lavorazione de Le notti di Cabiria e due interviste ritrovate a Manuel Vázquez Montalbán e Manoel de Olivera. Insieme all’autore parteciperanno lo storico del cinema Gianfranco Miro Gori e Roberto Chiesi del Centro Studi - Archivio Pasolini di Bologna.

Il libro nasce da un singolare ed inedito ritrovamento fotografico: da Le notti di Cabiria di Federico Fellini, per mano del suo assistente all’epoca Paolo Nuzzi, il racconto fotografico del sopralluogo al Santuario del Divino Amore. Una serie di fotografie, mai pubblicate prima di oggi, che raccontano la nascita di una delle più famose sequenze del cinema italiano. Un racconto fotografico commentato e rivissuto, fotogramma dopo fotogramma, in un libro che ricostruisce anche la storia del celebre personaggio di Cabiria, la sua genesi e la sua trasformazione. Una storia che ondeggia tra l’ansa del Tevere, San Paolo, la Magliana e le baracche di Acilia. Passando per il celebre cinema Rivoli, via Veneto ovviamente. Tante strade di Roma e i bar di Testaccio. Fino ai ruderi lungo la via Appia e di nuovo la strada e la collina del Divino Amore. Tra Pier Paolo Pasolini, consulente ai dialoghi de Le notti di Cabiria, e il Pasticciaccio di Carlo Emilio Gadda, viene ricostruito anche il filo diretto che lega il libro al film di Fellini. Emerge tra le righe la figura di Paolo Nuzzi, l’autore delle fotografie, storico collaboratore di Fellini: questo libro è anche la sua inedita storia. Ad arricchire il libro altre fotografie inedite di scena e due interviste raccolte dall’autore e mai pubblicate prima, al celebre scrittore Manuel Vázquez Montalbán e al grande regista Manoel De Olivera.