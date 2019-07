Il torneo di Rimini for Mutoko, lo sport che fa bene

Entra nel vivo mercoledì 17 luglio il più grande torneo benefico d'Italia, iniziato con il torneo di beach volley del 30 giugno e proseguito con il torneo di bocce, domani è la volta del beach volley ragazzi – under 12-14-16-18, giovedì il torneo di beach tennis ragazzi, poi sabato 20 alle 5:46 con la RunRise e nel pomeriggio inizio dei tornei di beach tennis e footvolley, domenica ultima giornata con le finali di tutte le categorie. Ultima appendice, il grande Burraco di Piazza Cavour del 27 luglio. Più di tre settimane di tornei per aiutare chi è meno fortunato di noi. 4 i progetti di questo 2019: Fornitura annuale di medicinali per l'ospedale di Mutoko in Zimbabwe, portare in Italia 25 bimbi africani per essere operati, collaborazione con l'associazione "Crescere Insieme" per inserimento nel lavoro di ragazzi diversamente abili e acquisto di 3 carrozzine speciali per giocare a Basket donate a Riviera Basket.

Info: www.riminiformutoko.it