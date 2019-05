David Lynch "sogna" Fellini, mostra tributo alla galleria Primo piano

Alla Galleria Primo Piano art Gallery dal 25 maggio al 14 luglio appuntamento con la mostra "David Lynch Dreams. A Tribute to Fellini". Si tratta di una imperdibile opportunità per ammirare le litografie dedicate da Lynch alla scena finale di 8 ½ di Federico Fellini, intese dal visionario regista di Missoula, Montana, come commosso e riconoscente omaggio al talento onirico del regista riminese. Per tutta la durata della mostra si svolgeranno nello spazio della Galleria incontri e discussioni sulle opere di Lynch e di Fellini e proiezioni di interviste, documentari e cortometraggi. Tra gli appuntamenti già fissati in calendario si segnala una conversazione con Flavio De Bernardinis, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e un ricordo del romanziere Alan D. Altieri, prematuramente scomparso, che aveva collaborato alla sceneggiatura di “Velluto blu” di Lynch. Vi saranno anche improvvisazioni musicali e performance teatrali. Sono solo alcuni dei tanti eventi in programma per accostare e approfondire il genio versatile dei due grandi artisti. All'inaugurazione del prossimo sabato 25 maggio sarà presente Alessandro Giovanardi, che parlerà dei rapporti tra Lynch e Fellini.