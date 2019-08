Una festa dello sport con 900 ragazzi del centro estivo

Classico appuntamento di fine agosto per lo Junior Club del Garden che celebra sabato 31 agosto una stagione di grandi numeri e grande divertimento con una festa dello sport dedicata ai quasi 900 bambini che hanno frequentato il centro e a tutte le loro famiglie.

La festa comincia alle 15.45 con il ritrovo sotto la grande vela, simbolo storico dello Junior Club per migliaia di riminesi; alle 16.00 il via alle attività sportive con il gruppo dei Viola che insieme ai genitori e il mister Alan parteciperanno ad un entusiasmante “Calcio in famiglia” mentre il gruppo dei Rossi (sempre con i propri genitori) e le insegnanti Giorgia e Monica si esibiranno in un fantastico “Nuoto in famiglia”.

Alle 17.00 “Calcio in famiglia” con le stesse modalità per i Rossi mentre Pistacchi e Viola scenderanno in acqua con Giorgia, Monica e i genitori.

I gruppi più grandi dalle 16.00 alle 18.00 si cimenteranno nelle tante attività sportive proposte dallo junior Club: calcio, basket, volley, beach tennis e beach volley.

Alle 18.00 fine delle attività per tutti e premiazione dei vincitori; a seguire pic nic nel grande parco esterno per assistere poi alle 19.00 allo show che vedrà protagonisti bambini e insegnanti. La festa di sabato non chiude la stagione dello Junior Club che proseguirà fino a sabato 14 settembre mentre a partire dal 16 settembre cominceranno le prove gratuite aperte a tutti per le 9 attività sportive proposte dal Garden: nuoto, calcio, basket, volley, beach tennis e beach volley, danza, karate, hip hop.

“La festa finale dello Junior Club è sempre un momento molto significativo per noi – commenta il Presidente della Polisportiva Garden Dott. Ermanno Pasini – e anche quest’anno chiude una stagione davvero positiva con tanti bambini che si sono divertiti e hanno praticato tante attività sportive. Ora è già tutto pronto per la stagione autunno/inverno – prosegue Pasini – con 9 attività diverse tra cui la neonata Scuola Calcio Juventus. E’ importante che i bambini e i ragazzi facciano sport e che i genitori diano loro il buon esempio per una famiglia all’insegna della salute”.

La partecipazione all’evento è gratuita, per tutte le informazioni chiamare lo 0541 774230 o www.gardensportingcenter.it