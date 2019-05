Fiori, eventi e cene a corte per l'edizione speciale di Giardini d'autore

Le collezioni delle fioriture di maggio dei migliori vivaisti, più di trenta appuntamenti tutti gratuiti tra corsi, laboratori e conferenze, le installazioni d’arte e le mostre, gli allestimenti di design, i concerti, e poi colazioni, aperitivi e una esclusiva Cena di corte: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio a Castel Sismondo arriva lo speciale di Giardini d’Autore “Le fioriture di maggio alla Corte dei Malatesta”, tre giorni dedicati alla bellezza, alle arti e al giardino nel suo massimo splendore.

Il cortile del soccorso sarà impreziosito da collezioni uniche proposte da una selezione di vivaisti, scelti tra le eccellenze degli espositori che ogni primavera e ogni autunno arrivano a Rimini per i due appuntamenti tradizionali di Giardini d’Autore. Il pubblico entrando sarà quindi immerso nella splendide fioriture di maggio, tra rose antiche e moderne, ortensie, peonie, iris, agapanthus, erbe aromatiche, erbacee perenni dai colori sgargianti, agrumi, fior di loto e ninfee: un tripudio di fiori e colori che contribuiranno ad esaltare l’architettura e la magnificenza del Castello.

Per gli appassionati di piante sarà un’occasione unica per scovare veri e propri tesori botanici grazie anche alla presenza del “personal garden shopper” di Giardini d’Autore pronto ad accompagnare il pubblico nella ricerca delle migliori essenze per rendere unici giardini e terrazzi. Dopo l’anteprima di venerdì, che inizierà con un aperitivo in note promosso da Birra Viola e continuerà con la Cena a Corte firmata dallo chef Silver Succi per Quartopiano Suite Restaurant, sia sabato che domenica ogni giornata di Giardini d’Autore si aprirà con un concerto di musica classica e proseguirà poi tra laboratori di giardinaggio e di calligrafia, corsi per la realizzazione di decorazioni floreali o per imparare la pittura botanica, presentazioni di libri e passeggiate culturali e spettacoli. In totale sono più di trenta e tutti gratuiti gli appuntamenti, concentrati tra sabato e domenica, e i fiori saranno sempre protagonisti: per creare timbri, come ingredienti nei dolci o come accessori da abbinare ai cappelli per un look da “royal weeding”.

L’arte e il design non mancano mai a Giardini d’Autore: a impreziosire questa edizione la mostra fotografica “Dal seme al fiore” di Marianna Molinari, l’installazione artistica “Fabulae” di Francesca Antolini e l’allestimento di Giovagnoli Collezioni, l’atelier dei tessuti d’arredo. Tanta l’attenzione anche per i più piccoli: per loro è stato pensato “Il Giardino di Isotta”, uno spazio firmato in collaborazione con il Gruppo Hera dedicato a letture di libri, favole animate e laboratori per imparare divertendosi.

“La ricerca della meraviglia di Giardini d’Autore non può che partire dalla natura: ecco perché oltrepassando il grande portone del castello, sotto archi di rose e gelsomini in fiore, si aprirà uno scenario incredibile dove la bellezza delle imponenti mura della rocca saranno impreziosite da fiori, colori e profumi incredibili- spiega la curatrice della manifestazione, Silvia Montanari-. Ogni dettaglio alla corte di Sigismondo sarà curato per ricreare angoli di pura raffinatezza ed esaltare la residenza di un grande mecenate, Signore di Rimini: è seguendo modestamente il suo esempio che arte e cultura saranno protagoniste assolute dei due giorni di ‘Alla Corte dei Malatesta’ con ogni genere di corso o laboratorio. Giardini d’Autore nello Speciale di Maggio sarà una vera festa della bellezza, da vivere durante tutta la giornata”.

Venerdì 24 maggio apertura speciale 17:30-21.30 “Speciale Cena nel Giardino di Corte”

Sabato 25 maggio dalle 9:30 alle 21.30

Domenica 26 maggio dalle 9:30 alle 19:30

Ingresso giornaliero allo Speciale Giardini d’Autore: 4 euro - abbonamento weekend: 6 euro- gratuito under 16. Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore