Il profumo diventa "visione" con i laboratori olfattivi

"Prima visione: Il profumo" con l'esperta di fragranze Michela Piccari, torna a Castel Sismondo per Giardini d'autore, in programma da 20 al 22 settembre. Nel suo spazio si possono "assaggiare" i profumi più raffinati di tutto il mondo, creati da celebri nasi. Tema che sviluppa per questa edizine autunnale sono i visionari, quelle persone che hanno, con la loro fantasia, col loro ingegno e con le loro idee, regalato emozioni e “visioni” straordinarie.

Per tutti i tre giorni lo specchio visionario di Man Ray aiuterà a scoprire chi si guarderà perché, come diceva il grande fotografo, occorre “qualcosa che ci restituisca la nostra immagine ricordandoci che il grande ed il trasparente, ovvero le cose più ovvie, sono invisibili agli occhi”. Questa è la prima visione che offre Barfum.

Sabato 21, e domenica 22, invece, la seconda visione: il “narratore” Francois Dahda guiderà alla scoperta dei profumi. Attraverso un percorso olfattivo spiegherà l’origine delle fragranze e la maniera giusta di avvicinarsi agli odori, indicando la strada per l’essenza più adatta a ciascuno di noi.