Ritorno agli anni Ottanta con il film cult I Goonies: due serate evento al Fulgor

Il film cult I Goonies di Richard Donner torna sul grande schermo e il cinema Fulgor organizza due proiezioni da non perdere lunedì 9 dicembre ore 21 e martedì 10 dicembre ore 18:30

La trama

Il ragazzino Mikey Walsh e suo fratello maggiore Brandon sono prossimi allo sfratto dal quartiere dei Goon Docks, nella cittadina di Astoria, nell’Oregon. La zona è destinata a una vasta ristrutturazione, che probabilmente investirà anche le case dei loro amici. Per questo quando in soffitta Mikey trova la mappa del tesoro del pirata Willy l’orbo, convince i coetanei Data, inventore provetto, Chuck, goffo e goloso, e Mouth dalla parlantina inarrestabile, a seguirlo in un’avventura che li porterà a navigare insidiosi tunnel. Brandon e due ragazze della sua età, Stephanie e Andrea, li accompagnano cercando di proteggerli, ma sulle loro tracce c’è anche la pericolosa famiglia criminale italoamericana dei Fratelli.

Il ritorno nelle sale cinematografiche di I Goonies è l’occasione per ricordare un film che ha segnato una generazione, ma pure per valutarne l’influenza e la resistenza al peso degli anni che passano.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16:30 fino alle 21,00 tranne lunedì dalle 20:30 alle 22