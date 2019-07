Al Grand Hotel in mostra le opere di Aldo Rontini

La mostra firmata dallo scultore Aldo Rontini. “Anatomie” è in allestimento dal 12 luglio al 31 agosto negli spazi del Grand Hotel di Rimini. Monumento nazionale dal 1994, il Grand Hotel di Rimini ben si presta ad ospitare l’arte contemporanea. Nel panorama degli scultori Aldo Rontini è uno die più innovativi. Vive e lavora a Faenza. Si dedica ad un tema per molti secoli centrale nella scultura italiana, il corpo nudo in posizione di riposo, ma vigile. Il suo sviluppo parte negli anni da forme piatte che richiamano la ceramica. Al Grand Hotel di Rimini fino a fine agosto saranno visibili 8 sculture, nei saloni interni e una nel giardino.

Aldo Rontini lavora su temi classici, ma con uno sguardo al futuro. Le sue sculture sono contemporanee e si rifanno alla miglior tradizione della scultura rinascimentale, con l’utilizzo di materiali innovativi, come gres, porcellana e oro. Le meravigliose atmosfere dei saloni del Grand Hotel di Rimini ospitano queste installazioni di grande impatto visivo, rendendole ancora più attuali.